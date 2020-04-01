***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 10:03
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833735
BIST
11:1889.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -551,51
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:186,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6489
En Düşük
6,6108
11:187,2728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0212
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:18340,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 4,90
|Açılış
|: 340,68
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.213.623
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|TSPOR
|3,43
|36.255.344
|% 9,94
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|MTRYO
|3,18
|5.292.469
|% -8,36
|
|CRDFA
|1,99
|2
|% -5,69
|
|INFO
|8,08
|146.100
|% -4,83
|
|KSTUR
|23,00
|4.485
|% -4,56
|
|GARAN
|8,14
|187.034.231
|% 0,12
|
|PGSUS
|36,50
|180.727.475
|% 6,73
|
|THYAO
|9,01
|151.822.651
|% -0,66
|
|ASELS
|23,28
|131.351.025
|% -1,36
|
|SASA
|9,50
|126.264.572
|% 8,32
|
|IHLGM
|1,13
|105.305.846
|% 7,62
|
|ODAS
|1,43
|122.803.787
|% 5,15
|
|IHLAS
|0,54
|43.596.323
|% 5,88
|
|CEMAS
|0,80
|36.535.762
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,38
|102.810.172
|% 7,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1805
|8,2216
|% -0,09
|
|Frank
|6,8488
|6,8901
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7582
|1,7671
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.595
|16,81
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,85
|13,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,14
|25,14
|-1,21
|
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