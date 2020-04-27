***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2020 10:25
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840231
BIST
11:42100.774
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 2.015,02
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.799
En Düşük
100.086
11:426,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:427,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:42386,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 386,21
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.254.377
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.656.994
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.772.581
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.650
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.513.073
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|385.593.061
|% 2,09
|
|THYAO
|10,67
|369.619.967
|% 3,89
|
|ECILC
|5,00
|294.970.249
|% 3,73
|
|ASELS
|27,32
|280.043.611
|% 2,40
|
|GUSGR
|3,36
|221.500.327
|% 8,39
|
|GUSGR
|3,36
|221.500.327
|% 8,39
|
|ECILC
|5,00
|294.970.249
|% 3,73
|
|ODAS
|1,67
|95.845.126
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|102.325.570
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|385.593.061
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6510
|8,6943
|% 0,91
|
|Frank
|7,1538
|7,1969
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,43
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.537
|-0,50
|
|Tam
|2.544
|2.603
|-0,50
|
|Yarım
|1.240
|1.270
|-0,30
|
|Çeyrek
|622
|635
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,88
|23,88
|-0,93
|