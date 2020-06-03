***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 17:49
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848829
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0695
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
18:05366,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -5,32
|Açılış
|: 366,81
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.080.870
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.970.787
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.953.158
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.774.996
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.780.619
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.777.443
|% -9,93
|
|GLBMD
|4,75
|5.560.577
|% -8,83
|
|ARTI
|2,10
|233.697
|% -7,89
|
|GARAN
|8,20
|1.552.159.582
|% 1,74
|
|ASELS
|31,80
|986.691.877
|% -2,51
|
|THYAO
|12,53
|662.382.784
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,67
|658.194.499
|% -2,34
|
|AEFES
|19,65
|560.662.505
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,67
|658.194.499
|% -2,34
|
|ODAS
|2,08
|408.419.455
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.552.159.582
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|311.996.757
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,35
|163.401.527
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4532
|8,4956
|% 0,85
|
|Frank
|6,9708
|7,0128
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7877
|1,7967
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.387
|2.418
|-38,20
|
|Tam
|2.457
|2.488
|-31,50
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,20
|
|Çeyrek
|600
|607
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|-0,43
|