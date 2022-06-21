***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2022 10:01
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038367
BIST
11:032.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,77
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.572
En Düşük
2.551
11:0317,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
11:0318,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3227
En Düşük
18,1722
11:031.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler11:03
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.958.440
|% 9,96
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|GOODY
|10,84
|34.756.130
|% 7,11
|
|IMASM
|55,40
|3.594.106
|% 6,95
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|RYSAS
|8,23
|2.124.532
|% -3,97
|
|PENTA
|416,80
|8.123.167
|% -2,62
|
|TSGYO
|4,88
|8.533.925
|% -2,59
|
|THYAO
|51,80
|1.616.540.530
|% 1,87
|
|EREGL
|28,50
|1.413.499.522
|% 2,08
|
|SISE
|22,74
|747.978.125
|% 1,52
|
|AKBNK
|9,19
|404.133.636
|% 1,55
|
|SASA
|45,60
|384.005.001
|% 0,18
|
|YKBNK
|4,98
|377.224.216
|% 2,26
|
|ODAS
|3,12
|204.887.368
|% 0,97
|
|EREGL
|28,50
|1.413.499.522
|% 2,08
|
|AKBNK
|9,19
|404.133.636
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,17
|49.814.940
|% 0,86
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3261
|17,3323
|% 0,00
|
|Euro
|18,3069
|18,3227
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2367
|21,3432
|% 0,32
|
|Frank
|17,8950
|18,0028
|% 0,30
|
|Riyal
|4,6039
|4,6270
|% -0,04
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.786
|6.887
|-17,00
|
|Yarım
|3.332
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,19
|