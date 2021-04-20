***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.04.2021Tescil Tarihi16.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2021-10313Açıklamalar08/04/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. OrhangaziTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup,20.04.2021 tarihli 10313 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929756BIST