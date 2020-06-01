***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
01.06.2020 18:20
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2016
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 22.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,26,27,29,30 17/12/1974 20/12/1974 36
3,15,25,26 29/12/1982 07/01/1983 666
3 18/04/1984 25/04/1984 996
3,6 20/08/1985 23/08/1985 1334
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 28/09/1995 05/10/1995 3886
4 25/06/1998 06/07/1998 4576
3,4,6,32,34 13/04/2000 25/04/2000 5031
3,34 18/04/2002 24/04/2002 5533
2,3,8 13/03/2007 22/03/2007 6771
6 28/07/2009 07/08/2009 7371
3,4,6,8,11,12,20,27,30,32,40,41 02/05/2012 09/05/2012 8064
6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,30,31,34,35,36 26/03/2013 03/04/2013 8292
6,8 12/04/2016 20/04/2016 9058
2,6 19/04/2018 26/04/2018 9566
6 22/05/2020 27/05/2020 10084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848220
BIST