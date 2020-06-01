***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2016AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 22.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,26,27,29,30 17/12/1974 20/12/1974 363,15,25,26 29/12/1982 07/01/1983 6663 18/04/1984 25/04/1984 9963,6 20/08/1985 23/08/1985 13343,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 28/09/1995 05/10/1995 38864 25/06/1998 06/07/1998 45763,4,6,32,34 13/04/2000 25/04/2000 50313,34 18/04/2002 24/04/2002 55332,3,8 13/03/2007 22/03/2007 67716 28/07/2009 07/08/2009 73713,4,6,8,11,12,20,27,30,32,40,41 02/05/2012 09/05/2012 80646,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,30,31,34,35,36 26/03/2013 03/04/2013 82926,8 12/04/2016 20/04/2016 90582,6 19/04/2018 26/04/2018 95666 22/05/2020 27/05/2020 10084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848220BIST