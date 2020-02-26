***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.02.2020 03:50
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
31.12.2019 tarihli faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821593
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1586
En Düşük
6,1376
18:056,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6959
En Düşük
6,6789
18:05325,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 325,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9634
|8,0034
|% 1,06
|
|Frank
|6,2704
|6,3082
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|12,12
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,33
|
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