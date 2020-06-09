***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583Diğer Düzeltmeler-554.770 554.770Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.106.745 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 126.415.399 101.230.873 128.883.583 128.883.583Transferler101.230.873 -101.230.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.448.127 -12.890.131 19.738.374 29.872.327 29.272.443 29.272.443Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -58.782.400 35.216.614 220.212.646 16.035.194 -424.245.815 227.646.272 29.872.327 158.156.026 158.156.026Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Diğer Düzeltmeler-633.454 633.454Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 45.692.457 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 230.060.560 98.164.406 85.082.070 85.082.070Transferler98.164.406 -98.164.406Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.555.093 6.199.937 -3.999.250 645.594 645.594Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -41.212.029 45.692.457 206.928.297 16.035.194 -625.278.409 328.224.966 -3.999.250 85.727.664 85.727.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.692.708 5.726.351Dönem Karı (Zararı)-3.999.250 29.872.327Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.761.603 -491.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.092.152 10.820.062Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.808.500 371.736Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -209.663 463.268Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.598.837 -91.532Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.480.195 7.161.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,14 4.895.435 3.846.999Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -607.161 3.024.612Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.808.079 290.260Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.887.242 16.369.799Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -78.777 -47.896Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 15.966.019 16.417.695Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.697.202 -32.396.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-168.729 -296.159Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.239.569 -2.515.784Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-263.124 -5.776Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -263.124 -5.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.896.426 -20.559.319Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.588.457 -8.264.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.588.457 -8.264.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.387.551 -228.516İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.387.551 -228.516Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.347.365 -18.392.576Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)173.737 4.403.408Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.654.135 5.373.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.543.919 2.371.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.198.054 3.002.620Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.888.805 1.152.071Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler821.020 -1.135.659İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)821.020 -1.135.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.110.750 -3.467.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.292.724 -3.975.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.181.974 508.606Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-44.134.073 8.821.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.558.635 -3.095.556Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.602.452 -5.881.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.429.913 53.541Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.429.913 53.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.111.142 -5.983.300Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -9.175.261 -5.913.161Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.935.881 -70.139Alınan Faiz20 78.777 47.896FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.591.371 -7.254.957Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-59.843.907 37.912.800Kredilerden Nakit Girişleri-59.843.907 37.912.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları73.435.278 -45.167.757Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları76.067.600 -43.828.770Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.632.322 -1.338.987YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.703.789 -7.410.469Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.703.789 -7.410.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.702.442 27.741.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.998.653 20.330.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.998.653 54.702.442Ticari Alacaklar6 220.221.136 199.986.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar220.221.136 199.986.036Diğer Alacaklar7 1.527.387 1.247.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.527.387 1.247.220Stoklar9 250.145.075 209.198.873Peşin Ödenmiş Giderler10 7.938.333 2.502.860Diğer Dönen Varlıklar15 10.331.209 6.822.678ARA TOPLAM502.161.793 474.460.109TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR502.161.793 474.460.109DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 7.197.359 6.634.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.197.359 6.634.339Diğer Alacaklar7 16.783.620 15.676.236İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.783.620 15.676.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 6.047.411 5.418.816Maddi Duran Varlıklar12 947.709.189 875.587.789Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.922.328 29.338.363Şerefiye8.180.757 7.540.809Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.741.571 21.797.554Peşin Ödenmiş Giderler10 2.295.633 7.904.843İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.295.633 7.904.843Diğer Duran Varlıklar15 24.008.331 19.224.138TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.035.963.871 959.784.524TOPLAM VARLIKLAR1.538.125.664 1.434.244.633KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 234.381.829 221.555.628Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 164.042.101 63.122.527Ticari Borçlar6 118.185.286 104.531.151İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 8.555.533 11.099.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar109.629.753 93.431.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 19.831.510 15.942.705Diğer Borçlar7 6.634.156 5.813.136İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.634.156 5.813.136Kısa Vadeli Karşılıklar15 12.243.732 14.287.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.690.631 3.023.822Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.553.101 11.263.795Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 14.013.675 12.831.701ARA TOPLAM569.332.289 438.084.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER569.332.289 438.084.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 779.067.078 820.525.144Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar14 66.313.916 58.663.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar66.313.916 58.663.719Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 37.684.717 31.889.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER883.065.711 911.078.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.452.398.000 1.349.162.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.727.664 85.082.070Ödenmiş Sermaye16 66.844.800 66.844.800Sermaye Düzeltme Farkları16 45.195.347 45.195.347Sermaye Avansı16 47.135.250 47.135.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.480.428 6.668.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.480.428 6.668.975Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)45.692.457 46.325.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.212.029 -39.656.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)206.928.297 200.728.360Yabancı Para Çevrim Farkları206.928.297 200.728.360Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları16 -625.278.409 -625.278.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 328.224.966 229.427.106Net Dönem Karı veya Zararı-3.999.250 98.164.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.727.664 85.082.070TOPLAM KAYNAKLAR1.538.125.664 1.434.244.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 274.284.450 314.751.257Satışların Maliyeti17 -223.434.019 -233.959.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.850.431 80.791.441BRÜT KAR (ZARAR)50.850.431 80.791.441Genel Yönetim Giderleri-23.283.337 -24.332.468Pazarlama Giderleri18 -12.054.684 -11.228.671Araştırma ve Geliştirme Giderleri-509.205 -229.528Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.088.261 3.122.785Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-63.535 -507.731ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.027.931 47.615.828Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 263.124 5.776Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 168.729 296.159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.459.784 47.917.763Finansman Gelirleri78.777 3.812.186Finansman Giderleri20 -20.298.242 -24.373.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-759.681 27.356.543Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.239.569 2.515.784Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -3.239.569 2.515.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.999.250 29.872.327DÖNEM KARI (ZARARI)-3.999.250 29.872.327Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.999.250 29.872.327Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.555.093 -7.448.127Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.943.866 -9.310.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 388.773 1.862.032Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.199.937 6.848.243Yabancı Para Çevrim Farkları6.199.937 6.848.243DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.644.844 -599.884TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)645.594 29.272.443Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları645.594 29.272.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850291BIST