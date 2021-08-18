***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Transferler-1.353.510 99.517.916 -98.164.406Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.043.163 16.551.270 -10.933.013 3.575.094 3.575.094Sermaye Arttırımı49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 0 161.041 -41.700.099 44.972.401 217.279.630 16.035.194 -625.278.409 328.945.022 -10.933.013 90.677.114 90.677.114Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476Diğer Düzeltmeler3 201.032.594 -201.032.594Düzeltmelerden Sonraki Tutar116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -424.245.815 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476Transferler-1.800.681 86.027.862 -84.227.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.599.070 49.059.796 157.917.530 197.378.256 197.378.256Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 161.041 -52.080.649 41.319.560 294.764.074 16.035.194 -424.245.815 215.792.450 157.917.530 410.858.732 410.858.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.698.629 45.258.192Dönem Karı (Zararı)157.917.530 -10.933.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler300.678.147 78.231.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler42.970.897 23.438.501Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.931.146 -1.199.556Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 9.931.146 -1.199.556Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler54.066.851 33.177.236Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 54.066.851 33.177.236Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler163.398.476 15.243.216Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-460.488 -281.078Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 30.771.265 7.853.246Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-302.897.048 -22.040.360Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-169.675.991 -5.907.609İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-169.675.991 -5.907.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.653.472 -18.152.733İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.653.472 -18.152.733Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-146.519.877 -37.146.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.928.659 23.871.104İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)46.928.659 23.871.104Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.158.790 18.207.584İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.158.790 18.207.584İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.135.157 -2.911.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.135.157 -2.911.712Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları155.698.629 45.258.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-139.289.059 -47.080.504Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.796.215 1.519.046Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.796.215 1.519.046Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.085.274 -48.787.006Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -132.636.354 -48.787.006Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.448.920Alınan Faiz0 187.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.690.817 -35.575.808Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 2.019.950Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri445.545.860 130.230.232Kredilerden Nakit Girişleri5 445.545.860 130.230.232Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-393.188.288 -134.418.173Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-393.188.288 -134.418.173Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.211.367 -3.385.473Ödenen Faiz-53.837.022 -30.022.344YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)718.753 -37.398.120Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi956.198 1.415.088NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.674.951 -35.983.032DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.285.671 54.702.442DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.960.622 18.719.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.960.622 34.285.671Ticari Alacaklar522.920.502 353.354.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 3.718.468 4.498.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 519.202.034 348.856.113Diğer Alacaklar2.096.203 440.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.096.203 440.992Stoklar8 457.472.810 311.368.729Peşin Ödenmiş Giderler10 14.823.717 2.685.641Diğer Dönen Varlıklar13 45.597.216 15.804.550ARA TOPLAM1.078.871.070 717.939.710TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.078.871.070 717.939.710DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 9.095.493 8.985.876İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.095.493 8.985.876Diğer Alacaklar7 0 14.184.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 14.184.335Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 7.889.277 6.682.709Maddi Duran Varlıklar12 1.458.198.059 1.244.774.489Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.437.633 20.336.451Şerefiye14 11.706.929 10.213.643Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.5 21.730.704 10.122.808Peşin Ödenmiş Giderler10 26.874.816 5.311.177Diğer Duran Varlıklar13 25.260.332 27.572.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.560.755.610 1.327.847.156TOPLAM VARLIKLAR2.639.626.680 2.045.786.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar472.157.171 345.880.633İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 472.157.171 345.880.633Banka Kredileri457.711.718 339.524.875Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.445.453 6.355.758Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları88.896.787 340.160.608İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları88.896.787 340.160.608Banka Kredileri5 88.896.787 340.160.608Ticari Borçlar258.825.886 211.897.227İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 21.913.014 13.802.805İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 236.912.872 198.094.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 25.181.303 22.008.813Diğer Borçlar7 8.511.625 9.876.478İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.511.625 9.876.478Kısa Vadeli Karşılıklar9 23.770.935 16.638.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.173.775 4.458.163Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.597.160 12.180.726Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 42.498.824 23.969.266ARA TOPLAM919.842.531 970.431.914TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER919.842.531 970.431.914UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.140.360.831 745.802.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.140.360.831 745.802.388Banka Kredileri5 1.126.599.591 737.946.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.761.240 7.855.610Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar9 76.880.505 64.205.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar76.880.505 64.205.230Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 90.862.486 51.866.858Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler821.595 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 821.595 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.308.925.417 861.874.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.228.767.948 1.832.306.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar410.858.732 213.480.476Ödenmiş Sermaye15 116.000.000 116.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 45.195.347 45.195.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.761.089 638.662Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.761.089 638.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.761.089 638.662Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)294.764.074 245.704.278Yabancı Para Çevrim Farkları294.764.074 245.704.278Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları2.5,15 -424.245.815 -625.278.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları215.792.450 330.797.182Net Dönem Karı veya Zararı157.917.530 84.227.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR410.858.732 213.480.476TOPLAM KAYNAKLAR2.639.626.680 2.045.786.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.235.146.932 518.551.073 673.274.810 244.266.623Satışların Maliyeti-970.337.349 -435.341.974 -523.987.093 -211.907.955TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)264.809.583 83.209.099 149.287.717 32.358.668Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)264.809.583 83.209.099 149.287.717 32.358.668Genel Yönetim Giderleri-53.938.591 -40.300.109 -29.008.589 -17.016.772Pazarlama Giderleri17 -59.473.255 -21.321.657 -32.530.576 -9.266.973Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.184.246 -1.203.457 -1.227.666 -694.252Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 461.314.349 61.470.566 360.497.733 27.750.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -378.057.198 -51.785.438 -319.372.714 -22.089.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)232.470.642 30.069.004 127.645.905 11.041.073Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 460.488 281.078 201.452 17.954Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 1.806.637 437.988 1.420.742 269.259FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)234.737.767 30.788.070 129.268.099 11.328.286Finansman Gelirleri19 16.333.336 3.082.970 16.325.992 3.004.193Finansman Giderleri19 -62.382.308 -36.950.807 -39.358.655 -16.652.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)188.688.795 -3.079.767 106.235.436 -2.320.086Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.771.265 -7.853.246 -23.300.828 -4.613.677Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -30.771.265 -7.853.246 -23.300.828 -4.613.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)157.917.530 -10.933.013 82.934.608 -6.933.763DÖNEM KARI (ZARARI)157.917.530 -10.933.013 82.934.608 -6.933.763Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları157.917.530 -10.933.013 82.934.608 -6.933.763Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.599.070 -2.043.163 -17.614.253 -488.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -11.518.884 -2.553.954 -21.537.867 -610.088Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 1.919.814 510.791 3.923.614 122.018Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar49.059.796 16.551.270 17.404.110 10.351.333Yabancı Para Çevrim Farkları49.059.796 16.551.270 17.404.110 10.351.333Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.460.726 14.508.107 -210.143 9.863.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.378.256 3.575.094 82.724.465 2.929.500Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları197.378.256 3.575.094 82.724.465 2.929.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959123BIST