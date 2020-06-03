***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi GENEL KURUL ÇAĞRISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.05.2020Genel Kurul Tarihi 01.07.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe ORHANGAZİAdres FATİH MAHALLESİ GÖL YOLU CADDESİ NO:26 ORHANGAZİ BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,7 - 2019 Yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması,8 - Şirket Esas sözleşmesinin "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında karar alınması,9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi15 - Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Denetim Komitesi Raporu.pdf - Denetim Kurulu RaporuEk AçıklamalarŞirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü, saat 10:30'da, Şirket merkezi Fatih Mahallesi Göl Yolu Cad. No:26 Orhangazi-Bursa adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848736BIST