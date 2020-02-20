***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 66.844.800 TL olan sermayesinin %73,54 artış ile 116.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili hazırlanan izahnamenin onayı için 03.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.20.02.2020 tarihli 2020/12 sayılı Sermaye kurulu bülteninde "Bedelli Sermaye artırımı ile ilgili onaya sunulan izahnamenin Şirketimiz için onaylandığı" bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820640BIST