***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.02.2020 03:51
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019, 20.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 66.844.800 TL olan sermayesinin %73,54 artış ile 116.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.02.2020 tarihinde onaylanan izahname ve ekleri bildirimde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821594
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1586
En Düşük
6,1376
18:056,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6959
En Düşük
6,6789
18:05325,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 325,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9634
|8,0034
|% 1,06
|
|Frank
|6,2704
|6,3082
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|12,32
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|54,55
|54,55
|0,29
|
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