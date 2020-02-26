***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2019, 20.02.2020, 26.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 66.844.800 TL olan sermayesinin %73,54 artış ile 116.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.02.2020 tarihinde onaylanan izahname ve ekleri bildirimde yer almaktadır.İzahname Ek 3 - Şirketin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821595BIST