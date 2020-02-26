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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

26.02.2020 04:32
GÜNCEL HABERLER



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

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03.12.2019, 20.02.2020, 26.02.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 66.844.800 TL olan sermayesinin %73,54 artış ile 116.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.02.2020 tarihinde onaylanan izahname ve ekleri bildirimde yer almaktadır.
İzahname Ek 3 - Şirketin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu eklenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821595


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ALGYO 17,66 229.598.669 % 19,98  
HATEK 10,12 42.393.026 % 19,91  
BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
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Sterlin 7,9639 8,0039 % 0,03  
Frank 6,2692 6,3069 % 0,01  
Riyal 1,6344 1,6426 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 13,74  
Altın Gr. 325 325 1,69  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,22  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 54,63 54,63 0,37  
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