***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.06.2020 Tarihli ve 2020-17 sayılı Yönetim Kurulu KararıTTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.Karar :Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği kapsamında, Kâr Payı Dağıtım Politikasının aşağıda belirtilen şekilde benimsenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı dogrultusunda kâr dagıtım kararı alır ve kâr dagıtımı yapar.Buna görePrensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nın, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan net dagıtılabilir dönem kârı'nın dagıtılmaması veya asgari %5 i olamak üzere kar dagıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dagıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır. Şirket degerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diger alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dagıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur. Kar dağıtım önerisi yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn.Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. Kar payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacagı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dagıtılacaktır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine ararı dogrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dagıtabilir veya taksitlendirebilir.Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı dogrultusunda kâr payı avansı dagıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı dagıtımı yapabilir. Yönetim Kurulu'nun Genel kurula karın dagıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu dagıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850006BIST