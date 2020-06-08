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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

08.06.2020 19:01
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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Kar Dağıtım Politikası

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   05.06.2020 Tarihli ve 2020-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar :
Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği kapsamında, Kâr Payı Dağıtım Politikasının aşağıda belirtilen şekilde benimsenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
 
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı dogrultusunda kâr dagıtım kararı alır ve kâr dagıtımı yapar.
 Buna göre
  Prensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nın, SPK Düzenleme  ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak,  Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak  hesaplanan net dagıtılabilir dönem kârı'nın dagıtılmaması veya asgari %5 i  olamak üzere kar dagıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dagıtım oranının  belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve  bütçesi dikkate alınır.   Şirket degerimizi artırmaya yönelik önemli  miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen  önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide,  piyasalarda veya diger alanlarda ortaya çıkması  muhtemel  belirsizlikler ve olumsuzluklar kar  dagıtımı kararlarının  alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz  önünde bulundurulur.   Kar dağıtım önerisi  yasal süreler dikkate  alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn.Düzenleme ve Kararlarına uygun  olarak kamuya açıklanır.   Kar payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel  Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacagı kabul edilmekle  birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit  edilen tarihte pay sahiplerine dagıtılacaktır.   Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK  Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine ararı dogrultusunda  kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dagıtabilir  veya taksitlendirebilir.  
 
 
  Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası  Mevzuatı SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diger  yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı  dogrultusunda kâr payı avansı dagıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı  dagıtımı yapabilir.   Yönetim Kurulu'nun Genel kurula karın  dagıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu dagıtılmayan kârın kullanım  şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850006


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MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
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