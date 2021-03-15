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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

15.03.2021 16:59



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Kar Dağıtım Politikası

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar :
Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği kapsamında, Kâr Payı Dağıtım Politikasının aşağıda belirtilen şekilde benimsenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
 
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı dogrultusunda kâr dagıtım kararı alır ve kâr dagıtımı yapar.
 Buna göre
  Prensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nın, SPK Düzenleme  ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak,  Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak  hesaplanan net dagıtılabilir dönem kârı'nın dagıtılmaması veya asgari %5 i  olamak üzere kar dagıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dagıtım  oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı  ve bütçesi dikkate alınır.   Şirket degerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı  gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki  konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diger  alanlarda ortaya çıkması  muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar  kar  dagıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz   önünde bulundurulur.   Kar dağıtım önerisi  yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye  Piyasası Mevzuatı, SPKn.Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya  açıklanır.   Kar payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul  toplantısını takiben en kısa sürede başlanacagı kabul edilmekle birlikte,  belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte  pay sahiplerine dagıtılacaktır.   Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları  ile Esas Sözleşme hükümlerine ararı dogrultusunda kâr payını, nakden  ve/vey Düzenleme ve Kararları Vergi Yasaları ilgili diger yasal mevzuat  hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı dogrultusunda kâr  payı avansı dagıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı dagıtımı  yapabilir.   Yönetim Kurulu'nun Genel kurula karın dagıtılmamasını teklif etmesi  halinde, bu dagıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel  Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918223


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