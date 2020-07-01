***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2020 13:48
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOKTA, TRADOKTS91G7 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOKTA, TRADOKTS91G7 0 0
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019_Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 66.844.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.035.472,1
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 101.571.786 -14.979.686,04
4. Vergiler ( - ) 3.407.380
5. Net Dönem Kârı 98.164.406 -14.979.686,04
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.975
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Konsolide Kâr Dagıtım Tablosu, 2019 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 01.07.2020 tarihinde
toplanacak Olagan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,
a-Sirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve diger yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 14.979.686,04 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dagıtımı yapılmamasına ve 14.979.686,04 TL'nin gelecek yıllar TL
kârlarından mahsup edilmek üzere geçmis yıl zararlarına eklenmesi,
b-Sirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmis Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Seri
II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi'ne göre konsolide olarak
hazırlanan mali tablolarında 98.164.406,00 TL kar elde edilmistir. Ancak V.U.K. mali tablolarında
14.979.686,04 TL zarar oldugundan kar dagıtımı yapılamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853710
BIST