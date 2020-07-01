***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DOKTA, TRADOKTS91G7 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DOKTA, TRADOKTS91G7 0 0Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 2019_Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 66.844.8002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.035.472,1* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 101.571.786 -14.979.686,044. Vergiler ( - ) 3.407.3805. Net Dönem Kârı 98.164.406 -14.979.686,046. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.97510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKonsolide Kâr Dagıtım Tablosu, 2019 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 01.07.2020 tarihindetoplanacak Olagan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,a-Sirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, GelirVergisi Kanunu ve diger yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 14.979.686,04 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dagıtımı yapılmamasına ve 14.979.686,04 TL'nin gelecek yıllar TLkârlarından mahsup edilmek üzere geçmis yıl zararlarına eklenmesi,b-Sirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmis Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) SeriII, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi'ne göre konsolide olarakhazırlanan mali tablolarında 98.164.406,00 TL kar elde edilmistir. Ancak V.U.K. mali tablolarında14.979.686,04 TL zarar oldugundan kar dagıtımı yapılamamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853710BIST