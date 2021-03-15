***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2021 17:00
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOKTA, TRADOKTS91G7 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOKTA, TRADOKTS91G7 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020_Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 116.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.035.472,1
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 91.441.977 -109.829.455,01
4. Vergiler ( - ) 7.214.796
5. Net Dönem Kârı 84.227.181 -109.829.455,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 800
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2020 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 08.04.2021 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,
a-Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 109.829.455,01 TL ticari zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı 4. Dönem kurum geçici vergi beyannamesine göre hesaplanan 78.890.867,77 TL mali zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesi,
b-Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında 84.227.181TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında
109.829.455,01 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918224
BIST