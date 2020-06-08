***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme 6. Madde Revizyonu SPK onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Esas Sözleşme Madde 6 tadili ile ilgili alınan yönetim kurulu kararında talep edilen uzatma süresi sehven 2020-2025 yılları olarak yazılmıştır. Süre uzatımı SPK tarafından 2020-2024 olarak düzeltilerek onaylanmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin, Kayıtlı Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6 . maddesinin değişikliği ile ilgili 2020 yılında Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresi dolmaktadır. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve tebliğdeki esaslara uyum amacıyla değişiklik talebinde bulunmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracatımız 08.06.2020 tarihinde onaylanmıştır.Not:Esas Sözleşme Madde 6 tadili ile ilgili alınan yönetim kurulu kararında talep edilen uzatma süresi sehven 2020-2025 yılları olarak yazılmıştır. Süre uzatımı SPK tarafından 2020-2024 olarak düzeltilerek onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 08_06_2020 tarih ve 29833736-110_04_04-E_5746.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849994BIST