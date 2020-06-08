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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2020 18:30
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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme 6. Madde Revizyonu SPK onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Esas Sözleşme Madde 6 tadili ile ilgili alınan yönetim kurulu kararında talep edilen uzatma süresi sehven 2020-2025 yılları olarak yazılmıştır. Süre uzatımı SPK tarafından 2020-2024 olarak düzeltilerek onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin, Kayıtlı Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6 . maddesinin değişikliği ile ilgili 2020 yılında Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresi dolmaktadır. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve tebliğdeki esaslara uyum amacıyla değişiklik talebinde bulunmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracatımız 08.06.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Not:Esas Sözleşme Madde 6 tadili ile ilgili alınan yönetim kurulu kararında talep edilen uzatma süresi sehven 2020-2025 yılları olarak yazılmıştır. Süre uzatımı SPK tarafından 2020-2024 olarak düzeltilerek onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 08_06_2020 tarih ve 29833736-110_04_04-E_5746.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849994


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