***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.06.2020 14:08
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı ve çıkarılmış sermaye başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055066057 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.ilgili tadil metni 01 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Söz konusu izin yazısı ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Döktaş.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851784
BIST
14:20112.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.630,72
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
14:206,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,8780
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
14:207,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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7,7281
En Düşük
7,6835
14:20380,32
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 380,32
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.919.686
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|167.920.802
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.235.129.964
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.691.058
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|126.166.546
|% 9,93
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,45
|4.137.869
|% -7,85
|
|GLRYH
|16,11
|54.208.493
|% -6,55
|
|ALYAG
|1,29
|1.337.816
|% -6,52
|
|KRDMD
|2,99
|1.678.188.124
|% 7,17
|
|TCELL
|16,23
|1.235.129.964
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,44
|681.115.468
|% 3,92
|
|TTKOM
|8,01
|610.856.214
|% 4,16
|
|ASELS
|32,14
|450.741.663
|% 0,94
|
|KRDMD
|2,99
|1.678.188.124
|% 7,17
|
|IHLGM
|1,57
|315.032.232
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,91
|379.544.440
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,36
|231.163.970
|% 0,74
|
|KARSN
|2,43
|300.208.858
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5615
|8,6044
|% -0,07
|
|Frank
|7,1988
|7,2422
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,98
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.487
|0,90
|
|Tam
|2.539
|2.552
|1,00
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|0,40
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|0,45
|