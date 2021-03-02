***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848964Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBöyle bir işlem olmadığı için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758068 Şirketimizin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri , 2019 yılı finansal tablolarımızda oluşan satışların maliyetine olan oranı %10?un altında gerçekleşmiştir. Bu yuzden KAP açıklaması yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758068 Şirketimizin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri , 2019 yılı finansal tablolarımızda oluşan satışların maliyetine olan oranı %10?un altında gerçekleşmiştir. Bu yuzden KAP açıklaması yapılmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde yayımlanmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında gündem maddesi gereği Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Genel kurul toplantı tutanağı Kurumsal internet sitemizde yatırımcı ilişkileri sekmeksinde yayınlanmaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850010Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası21Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2019 Genel kuruluna pay sahipleri,Yönetim kurulu üyeleri ve bazı şirket yöneticileri katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 95,99591.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Kar Dağılım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni"7) Şirketimizin, 2019 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 14.979.686,04 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 14.979.686,04 TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (URFS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve bağımsız Denetim Şirketi KPMG Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda 98.164.406,00 TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında 14.979.686,04 TL zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve 98.164.406,00 TL?nin geçmiş yıl karlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi."Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853710Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı01/07/2020 0 % 98,43 % 0,00000002 % 96,05 https://www.doktas.com/Home/Page/35 - yatırımcı ilişkileri/genelkurul bildirimleri https://www.doktas.com/Home/Page/35 - yatırımcı ilişkileri genel kurul bildirimleri - 84 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853718İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17 / denetim komitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17/kurumsal yönetim komitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17/kurumsal yönetim komitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17/riskin erken saptanmasıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17/kurumsal yönetim komitesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına dair ayrı bir bölüm bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Ücret politikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 20Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 50 5 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 75 % 75 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği(Dr.Mehmet Tahir Varlık Döktaş Dökümcülük Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı), Güriş Sanayi Grubu CEO) - (Yaylalı GÜNAY Döktaş Dökümcülük Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı))İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 18Yönetim kurulu başkanının adıTevfik YAMANTÜRKİcra başkanı / genel müdürün adıANDREAS HECKERYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve Genel müdür farklı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın yönetim kurulu üyemiz yoktur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıTevfik YAMANTÜRK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/06/2018 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Yaylalı GÜNAY İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/06/2018 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Olgun ŞAMLIĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2019 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Mehmet Tahir VARLIK İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/06/2018 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Alpaslan AKTUĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/06/2018 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Orhan METİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/06/2018 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Hasan Basri AKTAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848736 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Atilla ZEYBEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848736 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ömer Lütfi ERTEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/07/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848736 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://doktas.com/tr/index.php/ik-politikamiz/Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı56İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik kurul - Orhangazi fabrikası İnsan kaynakları müdürü - Manisa Fabrikası insan kaynakları müdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik.kurul@doktas.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıİnsan kaynakları /İK politikamızÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıTürk Metal Sendikası / Döktaş Dökümcülük İnsan kaynakları müdürlüğü3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirket risk analizleri ve stretejik plan çalışmaları sonucunda gözden geçirilerek yeniden oluşturulacaktır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti"İnsan kaynakları /İK politikamız /|İK Uygulamalarımız -İngilizce ve/veya Almanca Testi -Zihinsel Beceri Testi -Kişilik Envanteri -Yetkinlik Bazlı Mülakat "Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan kaynakları / ik politikamız.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik politikalarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYönetim sistemleri /İSG ve çevreİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerEtik politika içinde belirtilmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı ilişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı ilişkileri / Hisse Senedi ve Hissedar Bilgileri/Ortaklık yapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe /İngilizce / Almanca2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 15 -yönetim kurulu üyeri - Şirket üst yönetimib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFinansal tablolar - Karşılıklar koşullu varlık ve yükümlülükler dip notu.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adısermaye yapısı dağılımı / bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 3 Madde 11İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı12Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 98Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuEn fazla 3 iç günü öncesindeKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirketin kurumsal internet sitesinde bu düzenleme yoktur ancak Ana sözleşmesinde toplantılar başlıklı maddesinde yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBelirlenmiş bir sınır bulunmamaktadır. Yönetim ve kurumsal yönetim komitesi tarafından Yöneyim kurulu üyelerinin kurul toplantılarında fayda ve yeterli vakti ayıracak şekilde seçilmesine özen gösterilmektedir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu, Bölüm 4 Madde 17Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıkomite çalışma esaslarımız kap duyurusu ile yayımlanmamıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Hasan Basri AKTAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Atilla ZEYBEK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ömer Lütfi ERTEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Atilla ZEYBEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nuri OKUTAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ömer Lütfi ERTEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sibel BİNİCİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Atilla ZEYBEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Basri AKTAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ömer Lütfi ERTEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yaylalı GÜNAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914607BIST