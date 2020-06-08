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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.06.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 05.06.2020 Tarihli ve 2020-21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
 
Karar : 
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği esaslarına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikasının aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI
- İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite) üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurul'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850008


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AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
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Riyal 1,8037 1,8128 % 0,42  
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Altın Gr. 370 370 3,66  
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Tam 2.471 2.501 -17,60  
Yarım 1.206 1.221 -8,60  
Çeyrek 603 610 -4,30  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 0,25  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,06  
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