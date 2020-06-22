***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020-19 sayılı Yönetim Kurulu KararıKurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu adaylar ilgili sunulan raporuna istinaden, 01.07.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Basri Aktan, Sn. Atilla Zeybek ve Sn. Ömer Lütfi ERTEN 'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852206BIST