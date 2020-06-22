***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 08:11
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu adaylar ilgili sunulan raporuna istinaden, 01.07.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hasan Basri Aktan, Sn. Atilla Zeybek ve Sn. Ömer Lütfi ERTEN 'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852206
BIST
12:26115.107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.494,72
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:266,8589
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|44.394.447
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|24.133.621
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.459.561
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|28.639.976
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|10.105.139
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.299.256
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.428.929
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.926.054
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.602.634.331
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,45
|1.240.171.093
|% 3,22
|
|HALKB
|6,50
|819.791.708
|% 6,38
|
|THYAO
|12,74
|773.650.847
|% 1,76
|
|AKBNK
|6,19
|699.743.500
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,45
|1.240.171.093
|% 3,22
|
|GARAN
|8,59
|1.602.634.331
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,96
|533.701.322
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,87
|284.072.107
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|348.290.537
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4941
|8,5367
|% 0,79
|
|Frank
|7,1884
|7,2317
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,68
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.519
|32,40
|
|Tam
|2.571
|2.583
|31,30
|
|Yarım
|1.253
|1.263
|16,20
|
|Çeyrek
|628
|632
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,07
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,13
|