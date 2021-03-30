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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2021 20:55



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               25.03.2021 Tarihli ve 2021-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
 
Karar : Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Esaslarına uygun olarak Bağış ve Yardım  Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.
DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
Bu politika Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.
Bağış ve Yardımların temel amacı,  toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturmanın yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.
 Bu amaç doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi uyarınca Genel Kurul bilgisine sunulmak kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, bağış ve yardım yapılabilir.
Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922024


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