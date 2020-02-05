***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar%96,1631 Hisseye sahip ana ortağımız Çelik Holding 04.02.2020 tarihinde şirketimizin hisse payları ile ilgili 88,50 - 88,55 TL fiyat aralığında 0 alış işlemi ve 28.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/ oy hakları 04.02.2020 tarihi itibariyle %96,1213 sınırına düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)04/02/2020 28.000 28.000 64.280.061,83 64.252.061,83 % 96,1631 % 96,1631 % 96,1213 % 96,1213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817226BIST