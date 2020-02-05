***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2020 17:41
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
%96,1631 Hisseye sahip ana ortağımız Çelik Holding 04.02.2020 tarihinde şirketimizin hisse payları ile ilgili 88,50 - 88,55 TL fiyat aralığında 0 alış işlemi ve 28.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/ oy hakları 04.02.2020 tarihi itibariyle %96,1213 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/02/2020 28.000 28.000 64.280.061,83 64.252.061,83 % 96,1631 % 96,1631 % 96,1213 % 96,1213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817226
BIST
17:40122.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 417,19
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
17:405,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
17:406,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0229
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5809
17:40299,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 299,21
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,57
|899.494.584
|% 16,57
|
|TSGYO
|2,20
|49.450.991
|% 13,99
|
|DGKLB
|2,55
|227.760.636
|% 13,84
|
|GYHOL
|26,20
|13.732.335
|% 12,83
|
|KRGYO
|3,40
|11.355.775
|% 11,84
|
|DOKTA
|75,30
|8.780.946
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|RYSAS
|9,02
|21.482.747
|% -7,39
|
|SAMAT
|3,03
|32.828.221
|% -6,19
|
|THYAO
|14,64
|2.761.784.265
|% 1,74
|
|SASA
|9,57
|899.494.584
|% 16,57
|
|TEKTU
|1,77
|776.960.447
|% 8,59
|
|ODAS
|2,23
|724.065.763
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,54
|667.030.577
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,77
|776.960.447
|% 8,59
|
|ODAS
|2,23
|724.065.763
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,76
|432.773.726
|% 2,33
|
|IHLAS
|0,91
|209.683.937
|% 1,11
|
|THYAO
|14,64
|2.761.784.265
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7453
|7,7842
|% -0,31
|
|Frank
|6,1201
|6,1570
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|