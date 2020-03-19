***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2020 11:38
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Ana hissedarımız Çelik Holding 17.03.2020 Tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.payları ile ilgili 16,15 - 16,15 TL fiyat aralığından 17.894,14 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler birlikte Çelik Holding'in Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki payları / oy hakkı %96,1213 den 17.03.2020 tarihi itibariyle %96,1367 sınırına yükselmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/03/2020 17.894,14 17.894,14 111.500.657,34 111.518.551,48 % 96,1213 % 96,1213 % 96,1367 % 96,1367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830653
BIST
12:3886.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 749,87
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
12:386,5234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5255
En Düşük
6,4647
12:387,0724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
12:38310,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,02
|Açılış
|: 310,73
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|383.324
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.593.831
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.090.411
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.569.946
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|482.882
|% 9,90
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|574.541
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|UZERB
|1,46
|11.257
|% -9,88
|
|BALAT
|1,42
|12.620
|% -9,55
|
|ASELS
|21,80
|324.360.394
|% 0,28
|
|THYAO
|7,99
|308.427.086
|% 1,14
|
|GARAN
|8,11
|284.849.220
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,01
|129.082.817
|% 1,52
|
|ISFIN
|2,75
|109.112.151
|% 5,77
|
|YKBNK
|2,01
|129.082.817
|% 1,52
|
|ODAS
|1,20
|69.940.416
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|38.332.786
|% -1,30
|
|TSPOR
|2,21
|103.604.213
|% -9,05
|
|EKGYO
|1,11
|48.419.556
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5118
|7,5494
|% -0,03
|
|Frank
|6,6812
|6,7214
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7286
|1,7373
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-4,25
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.062
|2.115
|-15,98
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,73
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|1,64
|