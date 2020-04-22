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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

22.04.2020 20:50
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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

21.04.2020 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. payları ile ilgili 29,10 TL - 29,10 TL fiyat aralığından 0 adet alım işlemi ve 54.858 adet satış işlemi gercekleştirilmiştir. 
Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki  payları/oy hakları %96,1367'den 21.04.2020 tarihi itibariyle %96,0894 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/04/2020 54.858 54.858 111.518.551,34 111.463.693,34 % 96,1367 % 96,1367 % 96,0894 % 96,0894




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839970


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LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5829 8,6260 % 0,40  
Frank 7,1602 7,2033 % -0,07  
Riyal 1,8519 1,8612 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 29,15  
Altın Gr. 385 386 7,37  
Cumhuriyet 2.471 2.533 49,40  
Tam 2.536 2.599 50,60  
Yarım 1.236 1.269 24,70  
Çeyrek 620 634 12,30  
Gümüş.Ons 15,04 15,08 0,17  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,05  
B. Petrol 20,76 20,76 1,43  
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