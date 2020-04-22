***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2020 20:50
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.04.2020 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. payları ile ilgili 29,10 TL - 29,10 TL fiyat aralığından 0 adet alım işlemi ve 54.858 adet satış işlemi gercekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %96,1367'den 21.04.2020 tarihi itibariyle %96,0894 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/04/2020 54.858 54.858 111.518.551,34 111.463.693,34 % 96,1367 % 96,1367 % 96,0894 % 96,0894
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839970
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0081
En Düşük
6,9571
18:057,5675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5450
18:05385,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 7,36
|Açılış
|: 385,58
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6260
|% 0,40
|
|Frank
|7,1602
|7,2033
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|29,15
|
|Altın Gr.
|385
|386
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.533
|49,40
|
|Tam
|2.536
|2.599
|50,60
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|24,70
|
|Çeyrek
|620
|634
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,76
|20,76
|1,43
|
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