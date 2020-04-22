***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar21.04.2020 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. payları ile ilgili 29,10 TL - 29,10 TL fiyat aralığından 0 adet alım işlemi ve 54.858 adet satış işlemi gercekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %96,1367'den 21.04.2020 tarihi itibariyle %96,0894 sınırına düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)21/04/2020 54.858 54.858 111.518.551,34 111.463.693,34 % 96,1367 % 96,1367 % 96,0894 % 96,0894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839970BIST