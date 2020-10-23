***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.10.2020 18:57
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.10.2020 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili 33,50 TL-36,16 TL fiyat aralığından 24.167 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %96,0167'den 22.10.2020 tarihi itibariyle %95,9959 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/10/2020 24.167 24.167 111.379.405,34 111.355.238,34 % 96,0167 % 96,0167 % 95,9959 % 95,9959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883465
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|226.649.496
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|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
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|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
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|% 5,20
|
|GARAN
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|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
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|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
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|SKBNK
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|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
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|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
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|Alış
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|
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|% 0,20
|
|Euro
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|
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|% 0,47
|
|Riyal
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|2,1246
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,44
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
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