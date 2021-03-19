***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2021 19:40
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19.03.2021 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili 36,66 TL-40,00 TL fiyat aralığından 161.170 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %95,9656'den 19.03.2021 tarihi itibariyle %95,8266 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/03/2021 0 161.170 -161.170 111.320.077,34 111.158.907,34 % 95,9656 % 95,9656 % 95,8266 % 95,8266
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919471
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0911
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,6142
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1242
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,46
|Açılış
|: 404,29
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2233
|7,2315
|% -1,24
|
|Euro
|8,6039
|8,6142
|% -1,42
|
|Sterlin
|9,9980
|10,0481
|% -1,67
|
|Frank
|7,7387
|7,7853
|% -1,57
|
|Riyal
|1,9214
|1,9310
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|3,06
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
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17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
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17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem