***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2021 09:58
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.10.2021 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili 28,72 TL fiyatından 60.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %95,8266'den 11.10.2021 tarihi itibariyle %95,7749 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/10/2021 60.000 60.000 111.158.907,34 111.098.907,34 % 95,8266 % 95,8266 % 95,7749 % 95,7749
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969715
BIST
10:111.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.414
En Düşük
1.408
10:119,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:1110,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0656
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:11511,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,67
|Açılış
|: 511,40
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:09
|MERIT
|23,16
|8.354.183
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,79
|13.309.372
|% 9,22
|
|ETILR
|5,45
|72.910
|% 4,81
|
|TACTR
|24,60
|250.625
|% 4,68
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,70
|46.232.900
|% -8,28
|
|YUNSA
|14,98
|3.998.059
|% -5,67
|
|ORGE
|5,74
|353.377
|% -5,28
|
|AYCES
|54,35
|242.107
|% -4,65
|
|GARAN
|9,40
|78.773.290
|% -0,42
|
|TUPRS
|127,30
|73.335.311
|% 1,19
|
|PRKAB
|21,70
|46.232.900
|% -8,28
|
|EKGYO
|1,79
|35.129.995
|% 0,00
|
|FROTO
|163,40
|32.992.486
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,79
|35.129.995
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|31.396.140
|% -0,83
|
|ODAS
|1,52
|19.108.383
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|78.773.290
|% -0,42
|
|IHLAS
|0,55
|3.115.958
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0238
|9,0285
|% 0,30
|
|Euro
|10,4343
|10,4441
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,2484
|12,3098
|% 0,40
|
|Frank
|9,7189
|9,7774
|% 0,59
|
|Riyal
|2,4029
|2,4149
|% 0,42
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|4,31
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-0,05
|