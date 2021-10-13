***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2021 09:36
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.10.2021 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili 28,76 TL fiyatından 51.866 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %95,7749'den 12.10.2021 tarihi itibariyle %95,7302 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/10/2021 0 51.866 51.866 111.098.907,34 111.047.041,34 % 95,7749 % 95,7749 % 95,7302 % 95,7302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970094
BIST
11:171.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:179,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:1710,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:17512,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 512,81
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:15
|LUKSK
|49,50
|8.752.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|80,90
|125.894.052
|% 5,13
|
|MERIT
|24,30
|26.679.418
|% 4,92
|
|OZBAL
|17,96
|42.178.679
|% 4,72
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.038.371
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|41.824.017
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,52
|37.125.012
|% -6,39
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,38
|675.066.771
|% 2,71
|
|FROTO
|168,90
|372.188.992
|% 4,58
|
|GARAN
|9,53
|328.415.862
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,90
|306.490.444
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,84
|244.905.529
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,84
|244.905.529
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|149.295.255
|% 0,41
|
|THYAO
|14,38
|675.066.771
|% 2,71
|
|KRDMD
|6,90
|306.490.444
|% 1,47
|
|GARAN
|9,53
|328.415.862
|% 0,32
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0207
|9,0242
|% -0,12
|
|Euro
|10,4278
|10,4344
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,2551
|12,3165
|% 0,12
|
|Frank
|9,6761
|9,7343
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3979
|2,4099
|% -0,16
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,72
|
|Altın Gr.
|512
|512
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,80
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,08
|