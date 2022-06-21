***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2022 15:50
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Ana hissedarımız Çelik Holding 20.06.2022 Tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.payları ile ilgili 24.14 - 29,00 TL fiyat aralığından 6.469,245 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler birlikte Çelik Holding'in Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki payları / oy hakkı %94.7069 den 20.06.2022 tarihi itibariyle %94,7109 sınırına yükselmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/06/2022 6.469,245 6.469,245 153.425.214,921 153.431.684,166 % 94,7069 % 94,7069 % 94,7109 % 94,7109
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038422
BIST
15:572.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 30,15
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
15:5717,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
15:5718,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1074
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
15:571.025,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.025,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ULUSE
|184,30
|40.479.217
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|2.556.509
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.443.577
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,33
|2.772.049
|% 9,24
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|69.362.031
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|51,85
|3.563.385.925
|% 1,97
|
|EREGL
|28,60
|3.080.049.105
|% 2,44
|
|SISE
|22,68
|1.374.836.983
|% 1,25
|
|SASA
|45,92
|1.213.474.554
|% 0,88
|
|AKBNK
|9,18
|1.047.549.356
|% 1,44
|
|YKBNK
|4,99
|870.068.523
|% 2,46
|
|ODAS
|3,22
|545.319.598
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,64
|325.466.546
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,18
|1.047.549.356
|% 1,44
|
|EREGL
|28,60
|3.080.049.105
|% 2,44
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3479
|17,3541
|% 0,13
|
|Euro
|18,3157
|18,3300
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2320
|21,3385
|% 0,30
|
|Frank
|17,8678
|17,9754
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6105
|4,6336
|% 0,10
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.802
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,60
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12MAGEN
Yüzde 7.58 oranında artışla 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 600, 595 adet işlem
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, VESTL, EREGL
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 36 artarak (% 1.34 ) 2, 304
-
16:10
AKMGY, BALAT, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
DMSAS, DIRIT, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında