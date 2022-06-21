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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.06.2022 15:50
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Ana hissedarımız Çelik Holding 20.06.2022 Tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.payları ile ilgili 24.14 - 29,00 TL fiyat aralığından 6.469,245 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler birlikte Çelik Holding'in Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki payları / oy hakkı %94.7069 den  20.06.2022 tarihi itibariyle %94,7109 sınırına yükselmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/06/2022 6.469,245 6.469,245 153.425.214,921 153.431.684,166 % 94,7069 % 94,7069 % 94,7109 % 94,7109




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038422


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ULUSE 184,30 40.479.217 % 9,96  
MAKIM 11,70 2.556.509 % 9,96  
ETYAT 3,31 10.443.577 % 9,60  
BALAT 12,01 836.242 % 9,48  
RODRG 18,33 2.772.049 % 9,24  
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15:57 Alış Satış %  
Dolar 17,3479 17,3541 % 0,13  
Euro 18,3157 18,3300 % 0,59  
Sterlin 21,2320 21,3385 % 0,30  
Frank 17,8678 17,9754 % 0,15  
Riyal 4,6105 4,6336 % 0,10  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 -1,31  
Altın Gr. 1.025 1.025 0,62  
Cumhuriyet 6.823 6.926 16,00  
Tam 6.802 6.901 -3,00  
Yarım 3.340 3.376 -1,00  
Çeyrek 1.673 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 0,14  
Gümüş Gr. 12,15 12,16 0,12  
B. Petrol 116 116 1,60  
Seans Raporu 15:57
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