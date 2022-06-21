***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarAna hissedarımız Çelik Holding 20.06.2022 Tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.payları ile ilgili 24.14 - 29,00 TL fiyat aralığından 6.469,245 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler birlikte Çelik Holding'in Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki payları / oy hakkı %94.7069 den 20.06.2022 tarihi itibariyle %94,7109 sınırına yükselmiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)20/06/2022 6.469,245 6.469,245 153.425.214,921 153.431.684,166 % 94,7069 % 94,7069 % 94,7109 % 94,7109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038422BIST