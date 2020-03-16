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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2020 13:12
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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.844.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DOKTA, TRADOKTS91G7 66.844.800 49.155.200,000 73,53631 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00014 17.894,14

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 66.844.800 49.155.200,000 73,53631 17.894,140

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.844.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin bedelli artırılarak 116.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 28.02.2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 49.137.305,86 TL'lik kısmı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 17.894,14 TL'dir. Kalan 17.894,14 TL'ye karşılık paylar, 17-18 Mart 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829266


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