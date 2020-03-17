***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2020 18:50
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.844.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu
18:0584.777
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -2.001,18
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
84.777
En Düşük
84.777
18:056,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
18:057,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1090
En Düşük
7,0187
18:05312,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,16
|Açılış
|: 312,37
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,99
|
|Frank
|6,6866
|6,7269
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
|