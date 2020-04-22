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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2020 20:50
GÜNCEL HABERLER



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.463.693,34 TRY 96,0894
Halka açık kısım 4.536.306,66 TRY 3,9106

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 116000000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839971


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.254.062 % 10,00  
LOGO 78,65 60.971.240 % 10,00  
LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5817 8,6247 % 0,39  
Frank 7,1602 7,2034 % -0,07  
Riyal 1,8513 1,8606 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 30,14  
Altın Gr. 386 386 7,71  
Cumhuriyet 2.474 2.536 52,00  
Tam 2.539 2.602 53,30  
Yarım 1.237 1.270 26,00  
Çeyrek 620 635 13,00  
Gümüş.Ons 15,09 15,11 0,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,06  
B. Petrol 20,66 20,66 1,33  
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