***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2021 09:36
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 111.047.041,34 TRY 95,7302
Halka açık kısım 4.952.958,66 TRY 4,2698
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970095
BIST
11:171.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:179,0253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:1710,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:17512,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 512,81
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:17
|LUKSK
|49,50
|8.752.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|80,90
|125.894.052
|% 5,13
|
|MERIT
|24,30
|26.679.418
|% 4,92
|
|OZBAL
|17,96
|42.178.679
|% 4,72
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.038.371
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|41.824.017
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,52
|37.125.012
|% -6,39
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,38
|675.066.771
|% 2,71
|
|FROTO
|168,90
|372.188.992
|% 4,58
|
|GARAN
|9,53
|328.415.862
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,90
|306.490.444
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,84
|244.905.529
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,84
|244.905.529
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|149.295.255
|% 0,41
|
|THYAO
|14,38
|675.066.771
|% 2,71
|
|KRDMD
|6,90
|306.490.444
|% 1,47
|
|GARAN
|9,53
|328.415.862
|% 0,32
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0214
|9,0253
|% -0,11
|
|Euro
|10,4311
|10,4356
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,2551
|12,3165
|% 0,12
|
|Frank
|9,6761
|9,7343
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3979
|2,4099
|% -0,16
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|7,30
|
|Altın Gr.
|512
|512
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-0,11
|