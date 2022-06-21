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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.06.2022 15:51
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.431.684,166 TRY 94,7109
Halka açık kısım 8568315834 TRY 5,2891

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 162000000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038423


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BIST En Aktif Hisseler16:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 11,70 3.061.305 % 9,96  
ULUSE 184,30 40.486.589 % 9,96  
ETYAT 3,32 10.811.641 % 9,93  
RODRG 18,40 2.942.673 % 9,65  
BALAT 12,01 836.242 % 9,48  
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16:21 Alış Satış %  
Dolar 17,3470 17,3532 % 0,12  
Euro 18,3016 18,3277 % 0,58  
Sterlin 21,2267 21,3331 % 0,28  
Frank 17,8614 17,9690 % 0,11  
Riyal 4,6100 4,6332 % 0,09  
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16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 -1,48  
Altın Gr. 1.025 1.025 0,50  
Cumhuriyet 6.823 6.926 16,00  
Tam 6.800 6.899 -5,00  
Yarım 3.339 3.374 -3,00  
Çeyrek 1.672 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,79 21,82 0,22  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 0,14  
B. Petrol 116 116 1,53  
Seans Raporu 16:21
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