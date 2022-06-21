***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2022 15:51
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.431.684,166 TRY 94,7109
Halka açık kısım 8568315834 TRY 5,2891
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 162000000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038423
BIST
16:212.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 30,03
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:2117,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:2118,3277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1051
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:211.024,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.024,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:21
|MAKIM
|11,70
|3.061.305
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.486.589
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,32
|10.811.641
|% 9,93
|
|RODRG
|18,40
|2.942.673
|% 9,65
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|CEMAS
|1,32
|70.779.216
|% -4,35
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,26
|7.107.793
|% -3,62
|
|THYAO
|51,85
|3.640.253.555
|% 1,97
|
|SISE
|22,62
|1.408.705.590
|% 0,98
|
|SASA
|45,76
|1.262.158.320
|% 0,53
|
|YKBNK
|5,00
|883.025.300
|% 2,67
|
|TUPRS
|267,20
|728.879.539
|% 2,61
|
|MOBTL
|1,77
|49.978.486
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,12
|22.524.109
|% 0,90
|
|PRDGS
|2,63
|49.360.372
|% -2,59
|
|IHLGM
|0,70
|9.283.653
|% 1,45
|
|DGNMO
|2,59
|27.737.975
|% 1,97
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3470
|17,3532
|% 0,12
|
|Euro
|18,3016
|18,3277
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,2267
|21,3331
|% 0,28
|
|Frank
|17,8614
|17,9690
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6100
|4,6332
|% 0,09
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.800
|6.899
|-5,00
|
|Yarım
|3.339
|3.374
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,53
|