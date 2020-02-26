***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.02.2020 03:49
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
2020/4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2019 Ocak - Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, 12 aylık hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz a) 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821591
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.626
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|Önceki Kapanış
|: 114.365
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115.992
En Düşük
113.850
18:056,1532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 6,1290
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|Önceki Kapanış
|: 6,1590
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6,1586
En Düşük
6,1376
18:056,6798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 6,6400
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|Önceki Kapanış
|: 6,6670
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6,6959
En Düşük
6,6789
18:05325,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 325,32
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|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9634
|8,0034
|% 1,06
|
|Frank
|6,2704
|6,3082
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|12,57
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,33
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