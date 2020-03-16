GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

16.03.2020 13:12
GÜNCEL HABERLER



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.844.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin bedelli artırılarak 116.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 28.02.2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır.    Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 49.137.305,86 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 17.894,14 TL'dir. Kalan 17.894,14 TL'ye karşılık paylar, 17-18 Mart 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" ekte yer almaktadır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829265


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:4389.210
Değişim :  -6,69% |  -6.394,86
Açılış :  92.264  
Önceki Kapanış :  95.605  
En Yüksek
92.264 En Düşük
89.149
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMELK 1,20 206.556 % 9,09  
RTALB 2,96 62.081.017 % 8,42  
KUYAS 1,13 9.194.501 % 6,60  
VKING 3,78 5.584.503 % 5,88  
ISKUR 292.999,60 293.000 % 3,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8265 7,8657 % 1,02  
Frank 6,7365 6,7771 % 1,67  
Riyal 1,6957 1,7042 % 0,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.506 -24,71  
Altın Gr. 310 310 -1,39  
Cumhuriyet 2.097 2.129 17,00  
Tam 2.067 2.120 -3,23  
Yarım 999 1.026 -1,56  
Çeyrek 501 513 -0,78  
Gümüş.Ons 12,95 13,00 -1,75  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,35  
B. Petrol 31,23 31,23 -2,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru