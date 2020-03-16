***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
16.03.2020 13:12
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.844.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin bedelli artırılarak 116.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 28.02.2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 49.137.305,86 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 17.894,14 TL'dir. Kalan 17.894,14 TL'ye karşılık paylar, 17-18 Mart 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" ekte yer almaktadır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829265
BIST
13:4389.210
En Yüksek
|Değişim
|: -6,69%
|| -6.394,86
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.149
13:436,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0576
|Açılış
|: 6,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
13:437,1345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1015
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:43309,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,21
|Açılış
|: 309,18
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
307,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,96
|62.081.017
|% 8,42
|
|KUYAS
|1,13
|9.194.501
|% 6,60
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AKFGY
|2,07
|1.197.250
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.401.588
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|37.664.805
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|1.763.300
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|744.647
|% -10,00
|
|ASELS
|23,46
|368.628.471
|% -7,86
|
|THYAO
|8,44
|312.421.636
|% -7,66
|
|GARAN
|8,34
|288.210.902
|% -7,44
|
|ECILC
|3,79
|173.158.658
|% -6,65
|
|YKBNK
|2,08
|103.937.261
|% -5,88
|
|ODAS
|1,27
|76.940.042
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,87
|52.083.752
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,08
|103.937.261
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,14
|50.863.693
|% -5,00
|
|ECILC
|3,79
|173.158.658
|% -6,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8265
|7,8657
|% 1,02
|
|Frank
|6,7365
|6,7771
|% 1,67
|
|Riyal
|1,6957
|1,7042
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-24,71
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,23
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,56
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,78
|
|Gümüş.Ons
|12,95
|13,00
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|