***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.07.2020 14:23
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karar No : 2020 / 30
Gündem : Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi
HAZIR BULUNANLAR :
Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı), Yaylalı Günay (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mehmet Tahir Varlık (Üye), Olgun Şamlı (Üye), Orhan Metin (Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye) Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Ömer Lütfi Erten (Bağımsız Üye).
TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar:
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :
Başkan Hasan Basri AKTAN
Üye Atilla ZEYBEK
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :
Başkan Atilla ZEYBEK
Üye Nuri OKUTAN
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Üye Sibel BİNİCİ
Riskin Erken Saptanması Komitesine :
Başkan Atilla ZEYBEK
Üye Hasan Basri AKTAN
Üye Ömer Lütfi ERTEN
Üye Yaylalı GÜNAY
Ayrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,
(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali işler/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860067
BIST
15:20119.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.505,94
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:206,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:207,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
15:20398,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,87
|Açılış
|: 398,14
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.587.234
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|12.274.529
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|28.432.935
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.363.504
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.076.150
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,09
|13.030.591
|% -4,73
|
|RTALB
|35,76
|32.882.485
|% -4,18
|
|AYEN
|6,40
|10.973.466
|% -3,90
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|TSPOR
|4,87
|866.179.105
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,87
|866.179.105
|% -3,75
|
|GARAN
|8,01
|763.251.820
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,30
|758.555.508
|% -1,71
|
|THYAO
|12,13
|682.418.148
|% 2,80
|
|TRKCM
|4,66
|655.227.041
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,30
|758.555.508
|% -1,71
|
|ODAS
|2,95
|652.058.114
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,86
|349.529.952
|% 3,33
|
|TSPOR
|4,87
|866.179.105
|% -3,75
|
|TRKCM
|4,66
|655.227.041
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6319
|% -0,18
|
|Frank
|7,2277
|7,2713
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,40
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|-11,30
|
|Tam
|2.662
|2.674
|-11,60
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,60
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1221, 81 artarak (% 1.12 ) 109, 933
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, SISE, TKURU, MEGAP, MEGAP
-
15:33
BERA, GEREL, BRYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
ISATR, RTALB, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 231 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 47 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem