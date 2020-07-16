***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarar No : 2020 / 30Gündem : Yönetim Kurulu Komiteleri SeçimiHAZIR BULUNANLAR :Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı), Yaylalı Günay (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mehmet Tahir Varlık (Üye), Olgun Şamlı (Üye), Orhan Metin (Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye) Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Ömer Lütfi Erten (Bağımsız Üye).TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.Karar:Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :Başkan Hasan Basri AKTANÜye Atilla ZEYBEKÜye Ömer Lütfi ERTENKurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :Başkan Atilla ZEYBEKÜye Nuri OKUTANÜye Ömer Lütfi ERTENÜye Sibel BİNİCİRiskin Erken Saptanması Komitesine :Başkan Atilla ZEYBEKÜye Hasan Basri AKTANÜye Ömer Lütfi ERTENÜye Yaylalı GÜNAYAyrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali işler/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860067BIST