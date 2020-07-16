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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.07.2020 14:23
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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Karar No : 2020 / 30
Gündem     :  Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi
 
HAZIR BULUNANLAR :
Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı), Yaylalı Günay (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mehmet Tahir Varlık (Üye), Olgun Şamlı (Üye), Orhan Metin (Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye) Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Ömer Lütfi Erten (Bağımsız Üye).
 
TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar:
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :
 Başkan    Hasan Basri AKTAN
 Üye         Atilla ZEYBEK
 Üye         Ömer Lütfi ERTEN
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :
Başkan   Atilla ZEYBEK
Üye         Nuri OKUTAN
Üye         Ömer Lütfi ERTEN
Üye         Sibel BİNİCİ
 
Riskin Erken Saptanması Komitesine :
Başkan    Atilla ZEYBEK
Üye         Hasan Basri AKTAN
Üye         Ömer Lütfi ERTEN
Üye         Yaylalı GÜNAY
Ayrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,
                                                    
(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali işler/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860067


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