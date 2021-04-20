***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 09:52
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929364
BIST
10:451.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:458,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:459,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:45461,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 461,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|9.233.540
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,86
|11.410.894
|% 8,14
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.138.054
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.961.621
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,63
|1.337.716
|% -9,94
|
|SAYAS
|21,24
|7.464.029
|% -9,92
|
|PEKGY
|1,46
|34.118.501
|% -9,88
|
|GARAN
|7,09
|483.555.639
|% 1,29
|
|PETKM
|6,50
|262.430.992
|% -1,66
|
|EREGL
|17,91
|200.885.113
|% -1,38
|
|KRDMD
|7,37
|143.050.637
|% 1,24
|
|SISE
|7,24
|130.999.535
|% -0,41
|
|GARAN
|7,09
|483.555.639
|% 1,29
|
|TSKB
|1,26
|63.835.525
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,11
|89.136.367
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,84
|77.230.717
|% -1,08
|
|PETKM
|6,50
|262.430.992
|% -1,66
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0976
|8,1037
|% 0,19
|
|Euro
|9,7749
|9,7856
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2941
|11,3507
|% 0,17
|
|Frank
|8,8194
|8,8725
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1506
|2,1614
|% 0,05
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,64
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,06
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|0,86
|