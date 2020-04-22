***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2020 15:23
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839821
BIST
16:4198.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.249,66
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:416,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:417,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:41384,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 6,35
|Açılış
|: 384,57
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
384,82
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|18.077.239
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|57.960.357
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.224.977
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,83
|14.273.363
|% -5,43
|
|ITTFH
|2,52
|9.400.526
|% -5,26
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,33
|26.575.489
|% -4,86
|
|GARAN
|8,16
|773.541.423
|% -0,24
|
|SOKM
|10,63
|492.242.993
|% 9,93
|
|SASA
|8,96
|454.448.703
|% 7,82
|
|ECILC
|4,72
|397.218.686
|% 1,51
|
|ASELS
|27,02
|347.173.775
|% 0,22
|
|DOHOL
|1,81
|272.533.023
|% 5,23
|
|KARSN
|1,59
|181.196.335
|% 5,30
|
|GSRAY
|2,69
|306.414.294
|% 5,91
|
|YKBNK
|2,02
|226.855.405
|% 1,51
|
|GARAN
|8,16
|773.541.423
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6010
|8,6441
|% 0,61
|
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,80
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,44
|21,44
|2,11
|
Seans Raporu
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