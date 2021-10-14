***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2021 09:04
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970609
BIST
10:371.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:379,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:3710,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1089
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:37526,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,32
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:37
|LUKSK
|54,45
|2.695.928
|% 10,00
|
|MAALT
|184,90
|13.368.548
|% 8,26
|
|MERIT
|25,90
|11.181.277
|% 7,47
|
|TDGYO
|7,61
|9.860.354
|% 7,33
|
|AGYO
|2,79
|17.720.511
|% 4,89
|
|DOBUR
|31,50
|1.206.481
|% -7,79
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|GRNYO
|2,34
|637.924
|% -4,49
|
|PRKAB
|18,44
|24.942.991
|% -4,46
|
|ERBOS
|90,80
|18.528.153
|% -2,94
|
|FROTO
|174,40
|315.790.998
|% -1,80
|
|TUPRS
|124,70
|246.149.552
|% 1,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,61
|161.580.933
|% 1,32
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,39
|88.062.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|59.308.120
|% 0,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|SKBNK
|0,99
|19.784.988
|% 0,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1379
|9,1405
|% 0,69
|
|Euro
|10,6002
|10,6525
|% 1,03
|
|Sterlin
|12,4863
|12,5489
|% 0,95
|
|Frank
|9,8861
|9,9457
|% 0,98
|
|Riyal
|2,4299
|2,4421
|% 0,66
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,01
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,06
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,71
|