***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2022 09:03
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061830
BIST
11:553.526
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 89,08
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.527
En Düşük
3.452
11:5518,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:5518,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1933
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
11:551.013,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.013,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:53
|GARAN
|26,18
|2.683.137.021
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.363.005.520
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|253.417.766
|% 9,93
|
|HURGZ
|2,28
|50.903.116
|% 9,62
|
|HEDEF
|9,31
|22.996.107
|% -5,10
|
|MTRKS
|36,56
|33.931.496
|% -4,14
|
|TSPOR
|5,27
|68.616.053
|% -4,01
|
|DOGUB
|9,80
|2.993.794
|% -3,54
|
|SELGD
|6,05
|1.924.983
|% -3,20
|
|YKBNK
|9,22
|4.670.163.674
|% 8,34
|
|GARAN
|26,18
|2.683.137.021
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,28
|2.457.497.587
|% 8,58
|
|THYAO
|73,20
|1.821.199.427
|% 0,27
|
|EKGYO
|5,04
|1.703.977.079
|% 3,07
|
|YKBNK
|9,22
|4.670.163.674
|% 8,34
|
|EKGYO
|5,04
|1.703.977.079
|% 3,07
|
|ISCTR
|12,28
|2.457.497.587
|% 8,58
|
|HALKB
|13,76
|1.363.005.520
|% 9,99
|
|ALBRK
|2,50
|212.078.431
|% 4,17
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2328
|18,2488
|% 0,14
|
|Euro
|18,4224
|18,4262
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,1577
|21,2638
|% 1,21
|
|Frank
|18,9843
|19,0987
|% 1,46
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,07
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,50
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|12,16
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.877
|48,00
|
|Yarım
|3.319
|3.362
|24,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,23
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|1,37
|
Seans Raporu
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