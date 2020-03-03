***DOKTA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.03.2020 09:44
***DOKTA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ‘nin 28/02/2020 tarihinde başlayan %73,53631 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 13/03/2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823807
BIST
11:25109.694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.383,67
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:256,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,2140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:256,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0552
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:25318,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,86
|Açılış
|: 318,87
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.931.566
|% 14,80
|
|SONME
|6,03
|3.060.133
|% 13,35
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|LIDFA
|4,25
|1.401.721
|% 10,68
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|SAMAT
|2,38
|4.320.657
|% -5,56
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|THYAO
|12,06
|228.395.379
|% 2,20
|
|ASELS
|28,92
|224.192.062
|% 2,41
|
|KARSN
|1,94
|187.698.858
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|154.473.833
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,37
|132.355.354
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|132.355.354
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|187.698.858
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|90.746.250
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|60.210.065
|% 6,49
|
|ODAS
|2,11
|107.564.991
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9293
|7,9690
|% 1,13
|
|Frank
|6,4618
|6,5007
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6522
|1,6604
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|9,42
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,69
|
Seans Raporu
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11:38XU100
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