***DOKTA* *OYLUM* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.02.2020 09:26
***DOKTA******OYLUM******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOKTA, HUBVC, OYLUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E %73,53631 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 24,073 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
HUBVC.E %50 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 23,133 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
OYLUM.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,84 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822341
BIST
10:39103.571
En Yüksek
|Değişim
|: -6,20%
|| -6.847,39
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:396,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:396,8692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:39325,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,50
|Açılış
|: 325,72
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|HUBVC
|25,40
|3.937.951
|% 9,80
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OYLUM
|2,90
|350.854
|% 2,11
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|SNGYO
|1,00
|73.023
|% -20,00
|
|KONYA
|204,20
|1.426.229
|% -18,97
|
|IZMDC
|8,55
|17.100
|% -16,18
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|THYAO
|11,20
|189.773.364
|% -7,82
|
|ASELS
|26,36
|151.057.366
|% -5,79
|
|KRDMD
|2,55
|51.246.230
|% -6,59
|
|PETKM
|3,55
|50.473.486
|% -5,08
|
|GARAN
|9,38
|48.060.342
|% -7,95
|
|EKGYO
|1,33
|43.652.742
|% -9,52
|
|IHLGM
|1,20
|34.600.367
|% -6,98
|
|IHLAS
|0,71
|14.520.401
|% -8,97
|
|KRDMD
|2,55
|51.246.230
|% -6,59
|
|CEMAS
|1,12
|19.976.235
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9861
|8,0261
|% 0,19
|
|Frank
|6,4142
|6,4528
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6545
|1,6628
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,53
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,19
|50,19
|-1,54
|