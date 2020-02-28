***DOKTA* *OZBAL* *OYLUM* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.02.2020 09:29
***DOKTA******OZBAL******OYLUM******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOKTA, HUBVC, OYLUM, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) HUBVC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) OYLUM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) OZBAL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822342
BIST
12:23105.696
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -4.722,37
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:236,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0531
|Açılış
|: 6,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2535
En Düşük
6,1998
12:236,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0921
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9138
En Düşük
6,8179
12:23328,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,95
|Açılış
|: 328,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,54
|10.653.244
|% 14,73
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,75
|16.769.599
|% 10,95
|
|AKSEN
|3,74
|9.750.540
|% 6,55
|
|OYLUM
|3,02
|5.155.859
|% 6,34
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,50
|19.125.783
|% -12,28
|
|THYAO
|11,50
|604.831.986
|% -5,35
|
|ASELS
|26,90
|421.815.093
|% -3,86
|
|GARAN
|9,52
|150.416.471
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,30
|115.475.930
|% -6,12
|
|PETKM
|3,61
|114.227.854
|% -3,48
|
|EKGYO
|1,38
|108.718.433
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|94.355.250
|% -5,43
|
|THYAO
|11,50
|604.831.986
|% -5,35
|
|YKBNK
|2,30
|115.475.930
|% -6,12
|
|ODAS
|1,93
|88.778.628
|% -5,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0331
|8,0734
|% 0,78
|
|Frank
|6,4709
|6,5098
|% 1,55
|
|Riyal
|1,6609
|1,6692
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-4,75
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-2,15
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-1,03
|
|Çeyrek
|524
|536
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-1,45
|