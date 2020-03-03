***DOKTA* *OZBAL* *OYLUM* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.03.2020 09:12
***DOKTA******OZBAL******OYLUM******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOKTA, HUBVC, OYLUM, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) HUBVC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) OYLUM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020) OZBAL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823798
BIST
11:25109.694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.383,67
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:256,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,2140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:256,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0552
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:25318,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,86
|Açılış
|: 318,87
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.935.099
|% 14,80
|
|SONME
|5,99
|3.079.494
|% 12,59
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|LIDFA
|4,29
|1.714.136
|% 11,72
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|4.387.672
|% -5,16
|
|ASELS
|29,00
|240.126.061
|% 2,69
|
|THYAO
|12,07
|234.085.190
|% 2,29
|
|KARSN
|1,95
|188.411.707
|% -1,02
|
|GARAN
|9,85
|161.391.009
|% 2,93
|
|IHLGM
|1,37
|133.896.852
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|133.896.852
|% 7,03
|
|KARSN
|1,95
|188.411.707
|% -1,02
|
|IHYAY
|1,19
|96.694.976
|% 11,21
|
|IHLAS
|0,82
|60.475.827
|% 6,49
|
|ODAS
|2,12
|111.505.399
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9250
|7,9648
|% 1,08
|
|Frank
|6,4571
|6,4960
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6514
|1,6597
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.594
|8,67
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,87
|52,87
|0,97
|
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