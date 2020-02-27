***DOKTA* *OZBAL* *OYLUM* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DOKTA******OZBAL******OYLUM******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DOKTA, HUBVC, OYLUM, OZBAL28.02.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDOKTAS DOKUMCULUK DOKTA 73,53631 1,00 Kaydi PayHUB GIRISIM HUBVC 50,00000 1,00 Kaydi PayOYLUM SINAI YATIRIMLAR OYLUM 100,00000 1,00 Kaydi PayOZBAL CELIK BORU OZBAL 86,17332 1.446,47887 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822035BIST