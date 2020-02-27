***DOKTA* *OZBAL* *OYLUM* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.02.2020 17:01
***DOKTA******OZBAL******OYLUM******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA, HUBVC, OYLUM, OZBAL
28.02.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DOKTAS DOKUMCULUK DOKTA 73,53631 1,00 Kaydi Pay
HUB GIRISIM HUBVC 50,00000 1,00 Kaydi Pay
OYLUM SINAI YATIRIMLAR OYLUM 100,00000 1,00 Kaydi Pay
OZBAL CELIK BORU OZBAL 86,17332 1.446,47887 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822035
BIST
17:38111.325
En Yüksek
|Değişim
|: -3,34%
|| -3.846,47
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.190
17:386,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1782
En Düşük
6,1506
17:386,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0862
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7899
En Düşük
6,6963
17:38328,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,11
|Açılış
|: 328,10
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,55
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.031.689
|% 14,97
|
|KRONT
|23,52
|90.866.799
|% 14,29
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,34
|156.160.166
|% -13,82
|
|BRSAN
|11,49
|184.172.717
|% -12,29
|
|BURCE
|6,65
|4.491.809
|% -12,04
|
|IHYAY
|1,16
|104.025.295
|% -11,45
|
|KLGYO
|3,46
|40.341.392
|% -11,28
|
|THYAO
|12,45
|2.514.166.926
|% -5,97
|
|ASELS
|28,14
|1.174.390.650
|% -2,97
|
|KRDMD
|2,77
|868.379.612
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,31
|551.068.114
|% -1,50
|
|GARAN
|10,26
|498.287.098
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,31
|551.068.114
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,77
|868.379.612
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,48
|357.894.454
|% -2,63
|
|THYAO
|12,45
|2.514.166.926
|% -5,97
|
|ODAS
|2,05
|339.302.797
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9229
|7,9626
|% 0,05
|
|Frank
|6,3488
|6,3871
|% 1,17
|
|Riyal
|1,6407
|1,6489
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,43
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|-2,13
|
Seans Raporu
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17:50XU100
Endeks 111, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 33 altında . İşlem hacmi 12, 354.00 milyon TL de
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17:50AVTUR
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 658, 757 adet işlem
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17:49MRGYO
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 243, 979 adet işlem
-
17:48YKSLN
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 399, 647 adet işlem
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3552, 52 kaybederek (% -3.27 ) 105, 160