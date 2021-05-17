***DRCDR* *ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DRCDR******ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [DRCDR]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/03/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/03/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/05/2021AçıklamaDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17.05.2021 tarihli raporunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunu 9,12 olarak belirlemiştir. Dört ana bölüm üzerinden verilen uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu: 9,12 Pay Sahipleri: 9,12 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 9,30 Menfaat Sahipleri: 9,22 Yönetim Kurulu: 8,95Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,12 9,3 9,22 8,95 9,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936628BIST