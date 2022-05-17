***DRCDR* *ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.05.2022 15:16
***DRCDR******ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DRCDR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/03/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2022
Açıklama
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17.05.2022 tarihinde Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunu 9,14 olarak belirlemiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,21 9,3 9,22 8,95 9,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030848
BIST
16:322.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 22,63
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:3215,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2396
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:3216,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3808
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:32925,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 14,36
|Açılış
|: 925,55
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ORCAY
|19,91
|217.283.704
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.285.442
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.509.868
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.742.203
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.272.247
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.055.950
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,75
|81.530.300
|% -6,16
|
|THYAO
|42,84
|2.871.202.810
|% 0,28
|
|SISE
|19,99
|2.144.037.098
|% 3,58
|
|AKBNK
|7,89
|1.162.754.255
|% -1,00
|
|KRDMD
|14,93
|1.152.279.316
|% 0,13
|
|SAHOL
|19,43
|1.123.085.493
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,66
|780.750.118
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,33
|998.488.774
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,15
|178.454.316
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.162.754.255
|% -1,00
|
|SISE
|19,99
|2.144.037.098
|% 3,58
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7100
|15,7354
|% 1,25
|
|Euro
|16,5775
|16,6089
|% 2,27
|
|Sterlin
|19,6168
|19,7152
|% 2,80
|
|Frank
|15,8092
|15,9044
|% 2,38
|
|Riyal
|4,1917
|4,2128
|% 1,53
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,85
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,50
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,03
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 15 artarak (% 1.18 ) 2, 162
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, ORCAY, EUHOL, IMASM, LIDFA, EGEPO
-
16:45
ORCAY, CANTE, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
CELHA, LIDER, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 110 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 138 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem