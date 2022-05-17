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***DRCDR* *ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

17.05.2022 15:16
***DRCDR* *ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmes


***DRCDR******ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [DRCDR]
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/03/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2022
Açıklama

DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17.05.2022 tarihinde Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunu 9,14 olarak belirlemiştir. 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,21 9,3 9,22 8,95 9,14




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030848


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